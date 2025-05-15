Тело 22-летнего мужчины обнаружено в Леоновском парке столицы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело 22-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в Леоновском парке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

На его теле найдены ножевые ранения в области шеи. По данному факту была организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что житель Москвы зарезал жену в лифте дома в Лосиноостровском районе. По версии следователей, 12 марта подозреваемый находился в лифте жилого дома на Норильской улице и в какой-то момент напал на свою супругу с ножом.

Женщина была госпитализирована, но скончалась, несмотря на усилия медиков. Мужчину задержали.

