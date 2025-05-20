В Приморье найдено тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

Фото: телеграм-канал SHOT

Тело мужчины, который пропал после прогулки на сапборде, было найдено во Владивостоке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на организацию "ПримПоиск", которая занимается поиском людей в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).

На появившихся в Сети кадрах видно, как спасатели извлекают тело погибшего из воды. При этом 19 мая организация сообщила об обнаружении тела спутницы мужчины, которая вместе с ним отправилась на прогулку на сапборде.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Приморского края, пара вышла в акваторию Амурского залива на одной доске днем 18 мая. Они должны были направиться из района Второй Речки в сторону Де-Фриза. Спустя время связь с ними прервалась.

Мужчину и женщину искали сотрудники экстренных служб и добровольцы – всего 16 человек и семь единиц техники. Очевидцы указывали, что отдыхающие не надели спасательные жилеты. Сейчас выясняются причины случившегося.

Ранее на Бали 25-летний россиянин утонул после того, как поспорил с двумя друзьями о том, кто сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех. По данным СМИ, оба друга погибшего вынырнули до него.

Когда же друзья заметили, что мужчина остается под водой уже долгое время, они попытались спасти его, подняв его тело и сделав искусственные дыхание. Однако ни друзья, ни прибывшая вскоре бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь россиянина.

