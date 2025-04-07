Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "МЧС Кемеровской области - Кузбасса"

Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из всех находившихся в ней людей двое смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна, уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что в акватории были задействованы 4 специалиста и 1 единица техники от МЧС России. Кроме того, 2 специалиста готовы оказать пострадавшим психологическую помощь.

В свою очередь, в пресс-службе полицейского главка региона уточнили, что инцидент произошел в районе реки Чумыш. Согласно предварительным данным, мужчины в возрасте от 32 до 48 лет вышли на лодке на открытую воду, несмотря на то что период навигации в регионе еще не начался.

Полицейские и спасатели организовали поисковые мероприятия, в ходе которых обследуют берег реки.

"Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – добавили в ведомстве.

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