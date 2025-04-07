07 апреля, 09:49Происшествия
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Кузбассе
Фото: телеграм-канал "МЧС Кемеровской области - Кузбасса"
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Из всех находившихся в ней людей двое смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна, уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что в акватории были задействованы 4 специалиста и 1 единица техники от МЧС России. Кроме того, 2 специалиста готовы оказать пострадавшим психологическую помощь.
В свою очередь, в пресс-службе полицейского главка региона уточнили, что инцидент произошел в районе реки Чумыш. Согласно предварительным данным, мужчины в возрасте от 32 до 48 лет вышли на лодке на открытую воду, несмотря на то что период навигации в регионе еще не начался.
Полицейские и спасатели организовали поисковые мероприятия, в ходе которых обследуют берег реки.
"Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – добавили в ведомстве.
Ранее путешественник Федор Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии. Из-за поломки своей весельной лодки он был вынужден прекратить поход и эвакуироваться на борт ближайшего судна. Принять решение Конюхову посоветовали в экспедиционном штабе, где его поддержали все участники и партнеры проекта.