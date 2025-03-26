Опреснитель воды сломался на лодке путешественника Конюхова посреди Индийского океана

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Электрический опреснитель воды сломался на весельной лодке путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщается в телеграм-канале экспедиционного штаба.

В настоящее время Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке "Акрос" через Южный океан от Южной Америки до Австралии, который он начал 1 декабря 2024 года.

Путешественник несколько дней не выходил на связь из-за шторма, в результате которого механизм и вышел из строя. Уточняется, что влага, конденсат, соленая вода полностью разъели не только медные провода контактной группы, но и разъемы на корпусе опреснителя.

"В идеальной жизни опреснитель стоит на анкерах в сухом, проветриваемом машинном отделении. На весельной же лодке нет сухого места", – говорится в сообщении.

В связи с этим Конюхов перешел на ручной опреснитель. Причем это первый раз за всю историю походов на весельных лодках или на яхтах, когда ему пришлось его достать.

Устройство довольно громоздкое и требует установки на ровную и твердую поверхность, уточнили в сообщении. После чего его нужно удерживать ногами или свободной рукой, одновременно качая ручку вверх и вниз второй рукой.

Первый опыт путешественника показал, что для получения одного литра воды необходимо совершить 550 качков.

"Соответственно, ко всем задачам, которые Федору Конюхову необходимо было решать на протяжении 110 дней, теперь добавилась еще одна – минимум час работы с ручным опреснителем в день или несколько часов подряд, если надвигается шторм", – указали в штабе.

По уже составленному плану Конюхов планирует накачивать по 3–4 литра пресной воды на 2–3 дня. Однако в штабе подчеркнули, что в штормовую погоду выполнять эту работу становится почти невозможным.

Также невозможно собирать и дождевую воду, потому что лодка находится близко к поверхности океана, а дожди обычно сопровождаются шквалами и брызгами волн. При этом сейчас на борту имеется запас пресной воды в бутылках, который составляет 30 литров, из расчета один литр на день.

В феврале стало известно, что во время перехода через Атлантический и Индийский океаны лодка Конюхова 20 раз переворачивалась из-за шторма и получала повреждения. Высота волн достигала 8 метров.

Конюхов стал первым человеком, который пересек южную часть Атлантического океана на весельной лодке. На это путешествие у него ушло 68 дней.

