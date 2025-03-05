Федор Конюхов за три месяца плавания на лодке в океанах достиг долготы Москвы

Фото: телеграм-канал "Фёдор Конюхов"

Путешественник Федор Конюхов спустя три месяца пути до Австралии на весельной лодке достиг долготы Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экспедиционный штаб россиянина.

Как только лодка Конюхова "Акрос" пересекла долготу Москвы, путешественник перевел судовое время на московское, тогда как ранее он жил по Гринвичу. Мореплаватель начал путешествие от берегов Южной Америки, и до Западной Австралии ему осталось проплыть 3,6 тысячи морских миль.

Поскольку погода в южной части Индийского океана крайне нестабильная, Конюхову пришлось продвигаться не по прямому маршруту, а петлять. В связи с этим рассчитать время прибытия в Австралию невозможно, отмечается в сообщении. Сам Конюхов надеется приплыть в течение 90 дней, уточнили в штабе.

Вместе с тем путешествие замедляют морские водоросли, которыми начинает обрастать судно. Кроме того, повреждены почти все антенны на палубе, кроме автоматической идентификационной системы и радиостанции VHF.

Путешественнику приходится пользоваться ручным спутниковым телефоном или посылать СМС. Для этого Конюхов выносит терминалы на палубу, чтобы установить связь со спутниками. Так как сеанс связи можно провести только в относительно хорошую погоду, объем информации с судна ограничен.

"Федор Конюхов всегда ведет путевой дневник, будем читать его наблюдения в книге по завершении экспедиции. Тем не менее во время короткого сеанса связи Федор звучал бодро и шутил. Интересовался делами на берегу, чем живет команда, как дела в деревне Федора Конюхова в Тульской области. В завершение сказал: "Я-то выдержу, главное, чтобы лодка выдержала", – сообщили в штабе.

Ранее Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке. Для этого ему потребовалось 68 суток. Во время путешествия в феврале 2025 года весельная лодка мореплавателя более 20 раз перевернулась во время шторма и получила повреждения. Волны высотой до 8 метров накрывали судно во время перехода через Атлантический и Индийский океаны.