21-летняя норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

Фото: nrk.no/OLE ANDREAS BØ

Самой молодой покорительницей Южного полюса Земли стала норвежка Карен Кюллесе, которая в свои 21 год сама добралась до точки на лыжах. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на отца девушки.

Новый мировой рекорд покорения Южного полюса на одних лыжах установлен 13 января, уточнили журналисты. В 1 130-километровое путешествие девушка взяла две пары саней с припасами и оборудованием, чей вес составил сотню килограммов.

Чтобы добраться до конечной точки маршрута норвежке понадобилось 54 дня. В это время средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов. СМИ подчеркнули, что за 2 дня до окончания путешествия маршрут стал труднее, и у девушки появились проблемы с дыханием, из-за чего она прошла остаток пути в специальной маске.

В декабре 2024 года Антарктиду посетили и 13 столичных школьников и студентов. Они поставили свой лагерь, получивший название "Москва", неподалеку от российской исследовательской станции "Новолазаревская". Здесь же они развернули флаг Москвы 24 и начали проведение своих исследований.

