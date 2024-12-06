06 декабря, 21:26Общество
Флаг Москвы 24 развернули в Антарктиде
Фото: Москва 24
Столичные школьники и студенты развернули флаг Москвы 24 в Антарктиде. Это сделали участники первой молодежной экспедиции.
Из Москвы они прилетели в Африку, где прошли подготовку, после чего отправились на Южный полюс. В субботу, 7 декабря, ребята начнут исследования.
Первая молодежная Антарктическая экспедиция проходит при поддержке столичного департамента образования и науки, а также московского отделения "Движения первых". В нее вошли 13 школьников и студентов колледжей из Москвы.
Ребят отобрали из более 30 тысяч претендентов. Руководит экспедицией известный путешественник Матвей Шпаро.
Свой лагерь, который получил название "Москва", отряд разместил неподалеку от исследовательской станции "Новолазаревская".
Столичные школьники и студенты установили флаг Москвы 24 в Антарктиде