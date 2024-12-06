Флаг Москвы 24 развернули в Антарктиде

Фото: Москва 24

Столичные школьники и студенты развернули флаг Москвы 24 в Антарктиде. Это сделали участники первой молодежной экспедиции.

Из Москвы они прилетели в Африку, где прошли подготовку, после чего отправились на Южный полюс. В субботу, 7 декабря, ребята начнут исследования.

Первая молодежная Антарктическая экспедиция проходит при поддержке столичного департамента образования и науки, а также московского отделения "Движения первых". В нее вошли 13 школьников и студентов колледжей из Москвы.

Ребят отобрали из более 30 тысяч претендентов. Руководит экспедицией известный путешественник Матвей Шпаро.

Свой лагерь, который получил название "Москва", отряд разместил неподалеку от исследовательской станции "Новолазаревская".