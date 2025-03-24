Фото: телеграм-канал "Фёдор Конюхов"

Путешественник Федор Конюхов остался на связи со штабом экспедиции благодаря спутниковому телефону. Об этом рассказал ТАСС представитель штаба путешественника Андрей Иванов.

В настоящее время Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке "Акрос" через Южный океан от Южной Америки до Австралии, который он начал 1 декабря 2024 года.

"К сожалению, многие антенны и другие составляющие оборудования связи были сломаны в результате воздействия нескольких штормов, которые он пережил. Но на данный момент каждый день со штабом есть связь по спутниковому телефону. Это может быть буквально минута, но за это время мы успеваем собрать информацию, где он, в каких широтах, координаты, все ли у него в порядке, все ли у него хорошо со здоровьем", – рассказал представитель штаба экспедиции.

По словам Иванова, Конюхов, выходя на связь, всегда передает привет своей семье, друзьям и почитателям. Он отметил, что путешественник всегда весел и бодр.

Ранее стало известно, что Конюхов стал первым человеком в истории, который переплыл южную часть Атлантического океана на весельной лодке. Для этого путешественнику понадобилось 68 суток.

В феврале сообщалось, что весельная лодка Конюхова свыше 20 раз перевернулась во время шторма и получила повреждения. Волны высотой до 8 метров накрывали судно во время перехода через Атлантический и Индийский океаны.