Научное судно "Академик Федоров" встретило лодку путешественника Конюхова

Фото: телеграм-канал "Федор Конюхов"

Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" встретило весельную лодку Федора Конюхова в Южной Атлантике. Об этом сообщили в телеграм-канале экспедиционного штаба.

Экипажем научного судна была проведена проверка связи с путешественником.

"Федор Конюхов на палубе в добром здравии, машет рукой. Он доложил капитану судна, что намерен продолжать поход через Южную Атлантику и Индийский океан до Австралии", – говорится в сообщении.

Путешественник продолжает 200-дневный переход от Южной Америки до Австралии. Команда штаба Конюхова заметила движение судна на сайте Vessel Finder, когда мореплаватель находился в центре шторма и сообщал о повреждениях систем навигации и связи.

Ранее сообщалось, что весельная лодка Конюхова более 20 раз перевернулась во время шторма в Южной Атлантике и получила повреждения. По данным штаба, лодку накрыли волны высотой до 8 метров.

Конюхов в начале декабря 2024 года начал новую экспедицию, в ходе которой он перейдет на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии. Ориентировочное время в пути составит 200 дней. Для этого путешественнику будет необходимо грести приблизительно по 15 часов в день.