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03 декабря, 08:30

Происшествия

Новости регионов: авиацию подключили к поискам пропавшего рыбака в Сочи

Новости регионов: авиацию подключили к поискам пропавшего рыбака в Сочи

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В Сочи к поискам пропавшего два дня назад рыбака подключили авиацию. С воздуха акваторию обследуют с вертолета, а в море спасатели работают на двух катерах. Мужчина пропал в двух километрах от берега в Лазаревском районе. Вместе с товарищем он вышел в море, и во время рыбалки их резиновая лодка перевернулась.

Тем временем в Новосибирске пожар почти полностью уничтожил частное хозяйство в районе Лесоперевалка. Сначала огонь охватил двухэтажный жилой дом, а потом пламя перекинулось на соседние постройки. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, сотрудникам МЧС потребовалось почти три часа.

В Мурманской области между тем началась полярная ночь. В период, который продлится до 11 января, солнце не будет подниматься над горизонтом, а день превратится в сумерки. В школах региона вводят щадящий режим. Занятия в первой смене будут начинаться позднее, а продолжительность уроков сокращается на пять минут.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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