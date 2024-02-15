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15 февраля, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичи вернули деньги за абонементы после закрытия фитнес-клуба

"Безопасный город": москвичи вернули деньги за абонементы после закрытия фитнес-клуба

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Клиенты столичного фитнес-клуба купили годовые абонементы, а через месяц заведение закрылось. Обманутыми оказались сотни человек, поскольку долгое время деньги им не возвращали.

Объединив усилия, многие из них составили досудебные претензии и отправили их почтой руководству фитнес-клуба. Позже людям стали приходить сообщения о том, что претензии получены. А тем, кто уже обратился в суд, стали возвращать деньги.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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