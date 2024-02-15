Восемь поликлиник возведут в Москве в ближайшие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восемь поликлиник появится в Москве в ближайшие три года. В прошлом году в эксплуатацию были введены 10 новых зданий, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ № 64 на улице Вавилова и детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Бирюлево Восточное на Лебедянской улице.

Их построят по новому московскому стандарту. Кабинеты самых посещаемых врачей будут располагаться на нижних этажах, административные разместят на верхних. В зданиях обустроят комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для врачей, а для детей установят игровые зоны.

По словам руководителя департамента, в настоящее время специалисты возводят детскую поликлинику на 320 посещений в смену в Зеленограде, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в районе Некрасовка и стоматологическую поликлинику на 642 посещения в Перове.

Также в Москве проектируются детско-взрослые поликлиники на 560 посещений в Раменках и на 320 посещений в смену в районе Головинском и детская поликлиника на 410 посещений в смену в Лефортове.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Москве откроют детскую поликлинику в Крюкове. Площадь нового объекта составит 5 тысяч квадратных метров. Поликлиника будет полностью соответствовать московскому стандарту.



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