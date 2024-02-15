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15 февраля, 12:14

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Ночные катания на коньках впервые пройдут в Парке Горького в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ночной сеанс катания на коньках впервые организуют в Парке Горького с 16 на 17 февраля. Об этом сообщается на сайте пространства.

"В ночь с 16 на 17 февраля в Парке Горького впервые пройдет ночной сеанс катания – с 00:00 до 03:00. В это время на катке зажигается более 2 тысяч световых элементов, и он становится особенно атмосферным", – говорится в сообщении.

Посетители смогут прокатиться по набережной, откуда открываются виды на Крымский мост, жилые дома на противоположном берегу Москвы-реки и другие объекты.

Войти на ледовую площадку можно через павильоны 1А и 1Б по билету, приобретенному на сайте парка. Мужчины с именем Максим смогут посетить каток бесплатно по предварительной регистрации на сайте и документу, удостоверяющему личность.

С 19 января на катке в Парке Горького проводят уроки танцев на льду. Их организуют по пятницам с 19:00 до 21:00. Присоединиться к занятиям бесплатно можно при наличии собственных коньков.

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