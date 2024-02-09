"Безопасный город": от действий лжепродюссера пострадали несколько моделей

Попасть в модельный бизнес мечтают многие девчонки, воспринимая такую возможность, как путевку в красивую и успешную жизнь. Однако в этой сложной индустрии много подводных камней, с которыми столкнулись и герои нашего следующего сюжета. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги на фотосессиях, моделям приходилось оплачивать их. В такую ловушку угодили не только модели, но и дизайнеры и фотографы, которые воспользовались услугами одного и того же продюсера.

Об этом – смотрите в программе "Безопасный город".