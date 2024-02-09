С погорельцами из дома по улице Черняховского начали работать психологи

С жильцами дома, который загорелся на севере столицы ночью 9 февраля, начали работать психологи. Кроме того, за состоянием москвичей наблюдают медики.

Возгорание началось с 300 квадратных метров – огонь охватил крышу. Вскоре он распространился на площади около четырех тысяч квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в том числе благодаря двум пожарным вертолетам.

Из дома были эвакуированы примерно 400 жильцов. Среди них оказалась певица Наталья Штурм.

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