Короткое замыкание рассматривается в качестве причины пожара в доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Короткое замыкание проводки под кровлей могло стать причиной пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также изучаются и другие версии, в том числе поджог.

Ранее сообщалось, что открытое горение в жилом доме на севере Москвы ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.

До этого стало известно о локализации пожара в шестиэтажном доме.

Сергей Собянин ранее сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. К ликвидации пожара привлечены более 130 специалистов и 41 единица техники. Для борьбы с огнем также направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, которые сбросили 15 тонн воды.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов".

Из дома были эвакуированы более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи.

Пожар на улице Черняховского локализован – экстренные службы