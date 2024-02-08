Новости мира: докеры и портовые рабочие присоединились к протестам во Франции

К протестам во Франции присоединились докеры и портовые рабочие. Накануне в крупнейшем европейском порту Гавр остановили работу. Десятки судов застряли в доках ожидая разгрузки. На территории видны костры из покрышек. В тотальной блокаде оказался и порт Марселя. Акции протеста портовых рабочих проходят по всей стране. Митингующие недовольны реформой, которая поднимает пенсионный возраст до 64-х лет, а также требуют инвестиций в отрасль.

Не стихают в Европе и фермерские протесты. Испанские аграрии заблокировали автомагистраль на границе с Францией. Кроме того, сотни тракторов и десятки тысяч фермеров со всей Каталонии собрались в центре Барселоны. Они выступают против низких закупочных цен, недобросовестной конкуренции и кризиса в отрасли.

Тем временем жители Баку празднуют победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах. Люди танцуют на улицах, выкрикивают лозунги в поддержку своего лидера и устраивают автомобильные парады. По предварительным данным ЦИК Азербайджана, Алиев набирает более 90% голосов.

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