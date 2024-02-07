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07 февраля, 19:50

Политика

Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,4% голосов

Фото: kremlin.ru

Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах президента страны с 92,4% голосов, погрешность составляет 0,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного экспертами Центра социологических исследований.

Отмечается, что на второй строчке расположился депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж, он набрал 2,2%. Было опрошено более 5 тысяч граждан, в Карабахе опрос не проводили.

Алиев был выдвинут кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане в декабре прошлого года. По словам зампредседателя – руководителя центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" Таира Будагова, партия собиралась доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами.

В СМИ позднее отмечалось, что азербайджанские власти изучают процедуры выхода из Совета Европы. Это связано с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия делегации Азербайджана, говорилось в сообщении.

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