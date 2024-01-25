Азербайджан может выйти из Совета Европы – СМИ

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Азербайджанские власти изучают процедуры выхода из Совета Европы. Об этом пишет агентство "Тренд" со ссылкой на источник.

Согласно информации СМИ, это связано с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия делегации Азербайджана.

Ранее стало известно, что армянская сторона может передать Баку новые карты минных полей в Нагорном Карабахе в случае получения по ним дополнительных данных. Как уточнил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Ереван уже дважды передавала Азербайджану такие карты, однако Баку заявляет об их неточностях.

До этого Мирзоян рассказал, что армянская сторона видит некоторый регресс в последних предложениях Азербайджана по мирному договору. По его словам, все идеи были конструктивно проработаны и отправлены представителям Баку.