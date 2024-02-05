Президент Казахстана отправил правительство в отставку

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку. Об этом сказано на сайте казахстанского президента.

Такое решение Токаев принял в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. Однако о причинах подобного решения не уточняется.

При этом президент республики потребовал от членов правительства продолжить выполнять обязанности до того момента, пока новый состав кабмина не будет утвержден.

Кроме того, временным исполняющим обязанности председателя правительства Казахстана стал Роман Скляр.

Ранее Токаев назвал дезинформацией слухи о планах провести конституционный референдум и вновь принять участие в президентских выборах в 2026 году. Он убежден, что произвольное внесение изменений в конституцию, особенно по такому вопросу, представляется невозможным.



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