Токаев опроверг слухи о планах вновь баллотироваться в 2026 году

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией слухи о планах провести конституционный референдум и вновь принять участие в президентских выборах в 2026 году. Об этом он заявил в интервью изданию Egemen Qazaqstan.

Токаев убежден, что произвольное внесение изменений в конституцию, особенно по такому вопросу, представляется невозможным. Он добавил, что конституционная реформа была проведена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в основной закон.

Глава Казахстана подчеркнул, что положение об однократном президентском сроке в конституции неизменно.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия будут работать вместе, несмотря на некоторые потрясения в мире. Он отметил, что у обоих стран есть традиции хорошего сотрудничества, которые нужно сохранять, либо не отвергать.

До этого Владимир Путин и Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи в Астане и план действий по сотрудничеству между странами на 2024–2026 год. В частности, в ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ.