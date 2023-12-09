Лидер Казахстана заявил, что будет работать вместе с РФ, несмотря на потрясения в мире

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Казахстан и Россия будут работать вместе, несмотря на некоторые потрясения в мире. Об этом рассказал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире", – напомнил он.

Токаев подчеркнул, что у обоих стран есть традиции хорошего сотрудничества, которые нужно сохранять, либо не отвергать. Также он уверен, что РФ играет очень важную роль в мире.

"В целом мы должны признать, что Россия чрезвычайно важна и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", – отметил лидер Казахстана.

Также он сказал, что страна ведет такую политику, что имеет отличные отношения еще и с Китаем, и с партнерами из Центральной и Западной Европы. По его словам, Казахстан поддерживает и стратегическое партнерство с США.

"Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине страной мира", заключил глава.

Заявления о том, что Казахстан – это "задний двор РФ" для Владимира Путина, являются глупостью и информационной войной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта страна развивает сотрудничество "по всем возможным азимутам" и не делает это в режиме или с этими, или с этими.

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