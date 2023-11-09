Путин и Токаев подписали план сотрудничества на 2024–2026 год

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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи в Астане и план действий по сотрудничеству между странами на 2024–2026 год.

В частности, в ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ.

"Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и комитетом труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Казахстана", – говорится в сообщении.

Кроме того, между Минтуризма Казахстана и Минспорта РФ был заключен план развития сотрудничества на ближайшие годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан с начала года нарастили объемы расчетов в торговле в рублях и тенге. В прошлом, 2022 году товарный оборот с казахской стороной вырос на 10%, до 28,2 миллиарда долларов. При этом общий объем вложений РФ в Казахстан – около 17 миллиардов долларов.

Президент РФ 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Планировалось, что он проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем подпишет ряд документов.

Затем президенты России и Казахстана должны были выступить на пленарном заседании форума, а Токаев должен был устроить официальный прием.

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