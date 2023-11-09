Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым

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Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, его самолет приземлился в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, планируется подписание документов. На переговорах будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Путин и Токаев по видеосвязи также выступят на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В честь российского лидера казахстанский президент также даст официальный прием.

Перед приездом в Астану, Путин дал интервью газете "Казахстанская правда", в котором заявил, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, несмотря на обстановку в мире. Он отметил, что народы двух стран всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями.



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