Путин заявил, что с уверенностью смотрит в будущее отношений РФ и Казахстана

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Владимир Путин заявил, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, несмотря на обстановку в мире. Об этом лидер государства заявил в интервью "Казахстанской правде" перед визитом в республику.

"Главное – наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим", – сказал президент России.

Путин отметил, что с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений и интеграционного партнерства РФ и Казахстана.

Глава государства также заявил, что взаимный товарооборот двух стран растет в хорошем темпе. По словам Путина, в 2022 году он увеличился на 10,2 процента и составил рекордные 28,2 миллиарда долларов, а за период с января по август 2023 года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.

Президент России заявил, что РФ является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а накопленные российские инвестиции в стране составляют около 17 миллиардов долларов.

Ранее пресс-служба главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева анонсировала визит Путина в Астану 9 ноября. В ходе переговоров лидеров двух стран будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Ранее в Казахстане сообщили, что не вводили ограничения на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за антироссийских санкций. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

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