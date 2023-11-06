В Казахстане анонсировали визит Путина

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Владимир Путин прибудет с официальным визитом в столицу Казахстана 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы страны Касым-Жомарта Токаева.

"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент РФ Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства", – отмечается в заявлении.

В частности, лидеры стран примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ по видеосвязи.

В свою очередь, российская сторона пока не назвала точные сроки визита Путина в Казахстан.

До этого министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев заявил, что власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров. По его словам, никаких запретов на экспорт нет.

Ранее в Казахстане сообщили, что не вводили ограничения на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за антироссийских санкций. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

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