06 ноября, 12:22Политика
В Казахстане анонсировали визит Путина
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибудет с официальным визитом в столицу Казахстана 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы страны Касым-Жомарта Токаева.
"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент РФ Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства", – отмечается в заявлении.
В частности, лидеры стран примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ по видеосвязи.
В свою очередь, российская сторона пока не назвала точные сроки визита Путина в Казахстан.
До этого министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев заявил, что власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров. По его словам, никаких запретов на экспорт нет.
Ранее в Казахстане сообщили, что не вводили ограничения на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за антироссийских санкций. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.
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