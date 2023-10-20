20 октября, 14:34Экономика
Казахстан в торговле с РФ следует принципу обеспечения свободы перемещения товаров
Фото: 123RF/kzwwsko
Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, которого цитирует ТАСС.
По его словам, никаких запретов на экспорт нет.
"У нас подходы четко сформулированы в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров – одна из ключевых", – сказал Шаккалиев.
Ранее в Казахстане сообщили, что не вводили ограничения на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за антироссийских санкций. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.
До этого некоторые СМИ писали, что Казахстан больше не будет отправлять РФ 106 видов товаров по причине антироссийских санкций. В их числе оказались дроны, специализированная электроника и чипы.
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