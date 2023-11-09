Путин объявил о росте взаиморасчетов в национальных валютах между РФ и Казахстаном

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Россия и Казахстан с начала года нарастили объемы расчетов в торговле в рублях и тенге, заявил Владимир Путин на заседании форума межрегионального сотрудничества двух стран.

"За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", – сказал президент РФ.

В прошлом, 2022 году товарный оборот с казахской стороной вырос на 10%, до 28,2 миллиарда долларов. При этом общий объем вложений РФ в Казахстан – около 17 миллиардов долларов, а казахских в РФ – 4,6 миллиарда долларов, подчеркнул Путин.

"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику", – уточнил он.

Также российский лидер назвал внушительной цифрой общую стоимость реализуемых и планируемых российско-казахских проектов, которую оценивают в 36,5 миллиарда долларов. В настоящее время в разных регионах Казахстана работает около 6 тысяч фирм с российским капиталом, заключил Путин.

Президент РФ 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Планировалось, что он проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем подпишет ряд документов.

Затем президенты России и Казахстана должны были выступить на пленарном заседании форума, а Токаев должен был устроить официальный прием.

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