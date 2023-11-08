Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира

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Единое пространство мира, стабильности и процветания в Евразии необходимо для формирования нового справедливого миропорядка. Об этом заявил Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. По словам Путина, в рамках союза формируются условия для устойчивого развития, модернизации и повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств-членов.

"Тенденцией современного этапа развития является формирование нового, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", – подчеркнул Путин.

По его словам, в непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета и создании независимой финансовой инфраструктуры.

Он также заявил, что РФ связывает особые ожидания с развитием Шанхайской организации сотрудничества. По мнению президента России, привлекательность ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, заключается в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость и уважение многообразия.

В этой статье Путин также заявил, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, несмотря на обстановку в мире. Лидер государства дал интервью перед визитом в Казахстан, который ранее анонсировала пресс-служба главы страны Касым-Жомарта Токаева.