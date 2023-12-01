Назарбаев заявил, что выбор Токаева в качестве преемника восприняли в штыки

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Большинство политических деятелей в правительстве Казахстана отрицательно отреагировали на решение первого президента страны Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий Касым-Жомарту Токаеву. Об этом Назарбаев рассказал в своей книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе", передает портал Tengrinews.

Так, он сообщил, что в 2019 году по своему желанию решил уйти в отставку с поста президента Казахстана. Однако по закону, как уточнил Назарбаев, он должен был передать полномочия председателю верхней палаты парламента, которым тогда являлся Токаев.

"Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии и что практическими вопросами экономики он занимался не более трех лет в бытность вице-премьером и премьер-министром", – напомнил экс-глава Казахстана.

В связи с тем, что у Токева, по мнению некоторых политиков, не хватало опыта для управления страной, многие выступили против его назначения. При этом Назарбаев уточнил, что несколько противников хотели сами получить пост президента, но, по его словам, такие планы вынашивались тайно. Также бывший глава Казахстана добавил, что противники упустили шанс высказать свое недовольство, так как после выборов уже нельзя было оспорить решение населения.

Ранее Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана. Соответствующий указ он подписал 19 января 2023 года. Теперь 70% парламентариев мажилиса необходимо будет избрать по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

В этом году власти Казахстана лишили Назарбаева особого статуса, пожизненных гарантий и привилегий. В июле стало известно, что он остался без государственной охраны, а до этого его лишили всех государственных наград. Назарбаев выполнял функции главы Казахстана почти 30 лет, с 1989 по 2019 год.



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