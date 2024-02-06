Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 08:30

В мире

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122

Новости мира: более 110 человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Пилоты присоединились к массовым забастовкам в Германии

Тихоокеанские штормы спровоцировали наводнение в Калифорнии

Наводнение произошло в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов

Два шторма спровоцировали наводнение в Калифорнии

Новости мира: США планируют выделить более 100 млрд долларов на внешнюю политику

Голландские и бельгийские фермеры заблокировали трассу на границе двух стран. Протестующие запускают салюты, жгут мусор и покрышки. Всего в акции принимают участие свыше 100 тракторов и других машин. Участники хотят привлечь внимание к более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны Евросоюза и правительств.

Тем временем в Казахстане правительство в полном составе было отправлено в отставку. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять его заместитель. Остальные министры продолжат работать до утверждения нового состава.

В столице Сальвадора празднуют переизбрание президента фейерверками. Найиб Букеле заявил о своей победе на выборах, набрав рекордные 87% голосов. Как пишут СМИ, в первую очередь на выбор жителей повлияли принятые жесткие меры в отношении местных криминальных банд и возросшая безопасность на улицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияполитикавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика