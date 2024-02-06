Голландские и бельгийские фермеры перекрыли дорогу на границе государств

Голландские и бельгийские фермеры заблокировали трассу на границе двух стран. Протестующие запускают салюты, жгут мусор и покрышки. Всего в акции принимают участие свыше 100 тракторов и других машин. Участники хотят привлечь внимание к более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны Евросоюза и правительств.

Тем временем в Казахстане правительство в полном составе было отправлено в отставку. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять его заместитель. Остальные министры продолжат работать до утверждения нового состава.

В столице Сальвадора празднуют переизбрание президента фейерверками. Найиб Букеле заявил о своей победе на выборах, набрав рекордные 87% голосов. Как пишут СМИ, в первую очередь на выбор жителей повлияли принятые жесткие меры в отношении местных криминальных банд и возросшая безопасность на улицах.

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