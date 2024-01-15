Из-за наводнения в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

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Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро, 11 человек погибли. Об этом сообщает местный портал G1.

Наводнения обрушились на северную часть города с 13 на 14 января, они повлияли на работу автобусов и метро, а властям города пришлось отменить все запланированные мероприятия.

"Одиннадцать человек погибли во время наводнений из-за проливных дождей, обрушившихся на северную зону Рио-де-Жанейро", – указано в сообщении.

Префект Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил режим чрезвычайного положения в городе.

Ранее сообщалось, что наводнение и сильные ливни в итальянском регионе Тоскана унесли жизни как минимум пяти человек. Из-за непогоды в регионе около 40 000 человек остались без света.

До этого четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения.

В некоторых провинциях Китая начались наводнения из-за тайфуна "Санба"