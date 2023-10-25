Четверо туристов погибли во Вьетнаме в результате наводнения

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Четыре южнокорейских туриста погибли в центральной части Вьетнама после того, как их автомобиль смыло в результате наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в городе Далат, где уровень воды резко вырос после трех дней непрерывных дождей в горной провинции Ламдонг. Джип с туристами пытался пересечь вышедший из берегов ручей.

Их тела обнаружили в нескольких километрах ниже по течению от места катастрофы. За рулем автомобиля находился вьетнамский водитель, он выжил. Известно, что путешественники отправились на однодневную экскурсию, чтобы изучить природу Далата.

Ранее в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся 6 пассажиров из разных стран. Порядка 35 из них пострадали. В числе погибших была российская туристка.