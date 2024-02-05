Лидер Сальвадора Букеле заявил о победе на выборах президента страны

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Действующий лидер Сальвадора Найиб Букеле объявил о своей победе на президентских выборах страны с результатом более 85% голосов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что подобный результат является рекордом за всю "демократическую историю мира".

"Увидимся вечером перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", – обратился Букеле к сторонникам.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден, претендующий на выдвижение в кандидаты в президенты США от демократов, уверенно победил на праймериз в штате Южная Каролина, заполучив голоса 96,3% избирателей.

До этого СМИ сообщали о том, что команда Байдена планирует привлечь певицу Тейлор Свифт к поддержке кампании по переизбранию на предстоящих президентских выборах, так как ее призыв к сбору средств может иметь большое значение.

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