В ЕС обсуждают увеличение расходов на оборону из-за возможного возвращения Трампа – СМИ

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Возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом заставляет чиновников в Евросоюзе задуматься об увеличении бюджета на оборону. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По версии собеседников издания, к новому обсуждению чиновников сподвигла позиция Трампа, который считает расходы европейских стран на оборону недостаточными, а траты США для НАТО – чрезмерными.

Более того, в Европе учитывают, что выделение новых пакетов помощи Украине в конгрессе Соединенных Штатов блокируют республиканцы, от партии которых Трамп выдвигается на президентские выборы.

Источники издания также рассказали, что европейские власти пытаются связаться с политиками и предпринимателями из США, чтобы узнать, кто войдет в новый состав Белого дома.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после переизбрания. При этом политик не стал уточнять, каким образом он попытается завершить конфликт, заявив только, что хорошо знает Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.



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