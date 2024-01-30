Президент Чехии заявил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов в США

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В случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа он может заключить соглашение с Владимиром Путиным, которое не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Radiožurnál.

Он добавил, что европейские страны должны быть готовы к подобному сценарию, однако это не означает, что ЕС ставит под сомнение Вашингтон как союзника. По словам чешского лидера, Трамп смотрит на многие вещи по-другому.

Павел отдельно прокомментировал развитие украинского конфликта, отметив, что Киев, в отличие от РФ, более ограничен в живой силе. Страны Европы при этом не могут помочь Украине восполнить этот ресурс.

В связи с этим Киев на сегодняшний день нуждается в оборонительном вооружении или вооружении, которое сможет нарушить трассы снабжения ВС РФ, считает Павел. Среди подобного вооружения президент Чехии выделил американские истребители F-16, артиллерию и крылатые ракеты большой дальности.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до собственной инаугурации, если его переизберут. Он не уточнил методы разрешения конфликта, однако указал, что хорошо знает Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона не обсуждала ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США возможности завершения конфликта на Украине.

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США