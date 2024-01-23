РФ не обсуждала с США возможности завершения украинского конфликта – Лавров

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Россия не обсуждала ни с бывшим президентом Америки Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США возможности завершения конфликта на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS

По его словам, у РФ не было возможности обсуждать что-либо со Штатами, потому что текущая администрация не заинтересована в диалоге.

Также министр отметил, что приход Трампа к власти вряд ли изменит политику Вашингтона по Киеву. Он считает, что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе всех соглашений по стратегической стабильности, прозрачности, взаимному доверию и других.

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации, если его переизберут. Он не уточнил методы разрешения конфликта, однако указал, что хорошо знает Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН