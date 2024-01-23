Назначение Трампа президентом США не изменит политику по Украине – Лавров

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Приход бывшего президента США Дональда Трампа к власти вряд ли изменит политику Вашингтона по Киеву. Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он считает, что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе всех соглашений по стратегической стабильности, прозрачности, взаимному доверию и других. Лавров уверен, что это все началось еще при экс-президенте Штатов Джордже Буше – младшем.

Глава МИД отметил, что первым шагом 43-го президента США по уничтожению существовавших тогда с Россией отношений стал выход страны из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Он указал, что углубляется чувство собственного превосходства и безнаказанности.

По его словам, те, кто проигнорировал намерения, показанные Владимиром Путиным во время первых двух сроков, должны все обдумать. Однако вместо этого нынешнее поколение американских политиков не вынесли ни одного урока из той политики, которую Соединенные Штаты вели после распада Советского Союза, подытожил Лавров.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации, если его переизберут. Он не уточнил методы разрешения конфликта, однако указал, что хорошо знает Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

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