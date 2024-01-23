Трамп заявил о планах развернуть над США "Железный купол" в случае победы на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах в 2024 году развернет над страной систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол".

"Я построю "Железный купол" над страной, современную систему ПРО, созданную в США. Мы делаем ее для других стран, мы помогаем другим странам, мы не делаем ее для себя. Но нам она тоже нужна", – цитирует его ТАСС.

Политик предположил, что ПРО смогут производить в Нью-Гэмпшире. Он также попытался сымитировать работу системы, использовав выражения "динь-динь", "бум" и "вжух".

Система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее начали разрабатывать в 2004 году.

Ранее Трамп, говоря о президентстве действующего лидера Штатов Джо Байдена, заявил о своих опасениях. По его мнению, действующий президент США может уничтожить их до выборов. Он в очередной раз повторил, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны.

