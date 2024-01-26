Победа Трампа на праймериз отдалила выделение новой помощи Украине – СМИ

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Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир отдалила возможность принятия компромисса в конгрессе по выделению средств на Украину. Об этом сообщает Financial Times.

По данным СМИ, предоставление очередного транша военной помощи Киеву в 2024 году "висит на волоске", так как Трамп намерен сорвать соглашение в конгрессе США, оказывая давление на республиканцев. Экс-президент много говорит о контроле миграции на южной границе Штатов с Мексикой.

В статье говорится, что политик планирует сделать это центральной темой на президентских выборах в 2024 году.

"Его доминирование на республиканских праймериз в этом году также усилило его влияние на партию, что усложнило законодателям принятие компромисса", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Трамп писал у себя в соцсетях, что Вашингтону необходима "идеальная" ситуация на границе перед подписанием сделки по финансированию Украины. Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл, ранее выступавший за помощь Киеву, рассказал в ходе заседания законодателей об изменении политики по ситуации на границе и помощи Украине.

"Если мы не выполним свои обязательства перед Украиной, не останется ни одной нации, которая снова нам поверит", – заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик рекомендовал действующему президенту США Джо Байдену отказаться от конфронтации с силовиками и призвал его "уйти с дороги". Техас, уточнил он, будет приветствовать помощь от других штатов. Однако ее стоит начать при помощи соответствующих инстанций, подчеркнул политик.

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