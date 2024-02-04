Байден уверенно побеждает на праймериз в Южной Каролине

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Американский президент Джо Байден, претендующий на выдвижение в кандидаты в президенты США от демократов, уверенно победил на праймериз в штате Южная Каролина. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает NBC News.

Согласно предварительному подсчету голосов, за действующего президента США отдали голоса 96,3% избирателей. Соперники Байдена – писатель Марианна Уильямсон и конгрессмен Дин Филлипс – набрали 2 и 1,7% соответственно.

Ранее СМИ сообщали о том, что часть однопартийцев Байдена считают низкими его шансы на победу в президентской гонке. Беспокойство демократов вызывает его возраст и потеря голосов избирателей из-за высоких цен, а также позиции Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

До этого экс-президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его соперница, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли признала свое поражение, а также поздравила Трампа с победой.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей