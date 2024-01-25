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25 января, 05:02

Политика

Ряд однопартийцев Байдена не верят в его победу на выборах – СМИ

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Часть однопартийцев нынешнего лидера США Джо Байдена считают низкими его шансы на победу в президентской гонке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Некоторые члены демократической партии "обеспокоены шансами Байдена" быть избранным президентом США на второй срок, указано в материале. Так, беспокойство демократов вызывает его возраст и потеря голосов избирателей из-за высоких цен, а также позиции Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта.

Согласно данным агентства, некоторые демократы из членов конгресса США считают Байдена аутсайдером и полагают, что экс-президент Дональд Трамп "справится лучше" с обязанностями главы государства.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его соперница, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли признала свое поражение, а также поздравила Трампа с победой.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей

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