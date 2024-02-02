Число избирателей в РФ составило 112,3 млн человек

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Общее число избирателей в России на 1 января 2024 года составило 112 309 947 человек, рассказал Центризбирком РФ в своем телеграм-канале.

"Впервые данные представляются с учетом избирателей, проживающих в 4 новых субъектах Российской Федерации", – уточнили в ЦИК.

В ведомстве указали, что проживающих за рубежом избирателей из РФ насчитывается 1 890 863 человека, а на территории Байконура – 11 924 человека. Число избирателей в Москве составило 7 653 745 человек, а в Московской области – 6 069 742 человека.

Ранее в Минцифры РФ объявили о подаче более 500 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Такая цифра была достигнута всего за 2 дня. Их принимают на портале "Госуслуги" до 23:59 (по московскому времени) 11 марта.

Активнее всего заявки получали жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей. Дистанционные технологии увеличивают легитимность выборного процесса, уверен политолог Никита Донцов.

Он объяснил, что это связано с повышением явки. Так больше людей сделают свой выбор, поэтому и кандидаты получат больше голосов. Соответственно, тем более конкурентными являются выборы.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня