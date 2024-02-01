Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 16:30

В мире

Новости часа: европейские фермеры организовали акцию протеста в Брюсселе

Новости часа: европейские фермеры организовали акцию протеста в Брюсселе

Дети бастующих фермеров проехали на игрушечных тракторах по Страсбургу

Слезоточивый газ для разгона протестующих применили в Аргентине

Новости мира: сотни людей выступили против реформ президента Аргентины

Новости мира: в США начали устанавливать причины взрыва на газопроводе

Тепловая электростанция загорелась в Японии

Два человека пострадали в результате стрельбы в школе Алабамы

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

Французские фермеры решили пробраться к сельскохозяйственному рынку под Парижем по полям

Человеку впервые вживили компьютерный чип компании Neuralink

Европейские фермеры стали разводить костры у Европарламента в Брюсселе и пригнали около тысячи тракторов в центр города. Они решили приурочить акцию протеста к экстренному заседанию по выделению помощи Украине. На заседании утвердили помощь Киеву на сумму 50 миллиардов евро на четыре года.

Новые акции против политики правительства планируют и в Аргентине, где рассматривают реформы нового президента Хавьера Милея. Всего насчитывается 300 реформ, которые касаются либерализации экономики и сокращения расходов государства. Ранее несогласных с реформами разгоняли, используя водометы и слезоточивый газ.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика