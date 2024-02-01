Новости часа: европейские фермеры организовали акцию протеста в Брюсселе

Европейские фермеры стали разводить костры у Европарламента в Брюсселе и пригнали около тысячи тракторов в центр города. Они решили приурочить акцию протеста к экстренному заседанию по выделению помощи Украине. На заседании утвердили помощь Киеву на сумму 50 миллиардов евро на четыре года.

Новые акции против политики правительства планируют и в Аргентине, где рассматривают реформы нового президента Хавьера Милея. Всего насчитывается 300 реформ, которые касаются либерализации экономики и сокращения расходов государства. Ранее несогласных с реформами разгоняли, используя водометы и слезоточивый газ.

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