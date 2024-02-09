Следственный комитет РФ организовал проверку после пожара в доме на севере Москвы

Следственный комитет РФ заинтересовался пожаром в жилом доме на севере Москвы. Криминалисты и следователи выясняют все детали. Специалисты провели осмотр и опросили часть очевидцев.

Огонь охватил крышу здания в ночь на 9 февраля. Пожар площадью 300 "квадратов" быстро разросся до четырех тысяч квадратных метров.

К тушению привлекли два вертолета. Возгорание было ликвидировано. Из дома эвакуировали примерно 400 жильцов, среди них оказалась певица Наталья Штурм.

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