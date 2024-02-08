Новости регионов: 6 тыс человек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Иванове

Крупная коммунальная авария произошла в Иванове. В городе без отопления и горячей воды остались шесть тысяч человек в 42 домах из-за прорыва теплотрассы. ЧП произошло утром 8 февраля. Диаметр повреждения – около 50 сантиметров. Трубопровод проложили еще в 1999-м, а в этом году собирались перекладывать. Восстановить теплоснабжение планируют не раньше 20:00.

На Челябинскую область обрушились снегопады и метели. На дорогах плохая видимость, гололедица и снежные заносы. В снегу вязнет даже коммунальная техника. Штормовое предупреждение продлили как минимум на сутки.

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