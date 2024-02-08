Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 14:45

Происшествия

Новости регионов: 6 тыс человек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Иванове

Новости регионов: 6 тыс человек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Иванове

Новости регионов: церемонию прощания с летчиками Ил-76 организовали в Оренбурге

Пограничники изъяли более 60 тонн добытой браконьерами рыбы в Карелии

Один человек погиб в крупном ДТП в Подмосковье

Два ДТП одновременно произошли на Киевском шоссе

Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии

Новости мира: фермеры перекрыли движение по 14 магистралям в Испании

Новости регионов: водитель устроил крупное ДТП в Санкт-Петербурге

Более 130 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Новости мира: фермеры заблокировали 14 автомагистралей в Испании

Крупная коммунальная авария произошла в Иванове. В городе без отопления и горячей воды остались шесть тысяч человек в 42 домах из-за прорыва теплотрассы. ЧП произошло утром 8 февраля. Диаметр повреждения – около 50 сантиметров. Трубопровод проложили еще в 1999-м, а в этом году собирались перекладывать. Восстановить теплоснабжение планируют не раньше 20:00.

На Челябинскую область обрушились снегопады и метели. На дорогах плохая видимость, гололедица и снежные заносы. В снегу вязнет даже коммунальная техника. Штормовое предупреждение продлили как минимум на сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика