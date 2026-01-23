Форма поиска по сайту

23 января, 12:47

Культура

В Большом театре прокомментировали видео с нецензурным словом на сцене в "Щелкунчике"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр назвал фейком распространившееся в сети видео с нецензурным словом на снегу за спинами балерин во время показа "Щелкунчика". Об этом сообщает издание "Подъем".

В публикациях с кадрами говорится, что они были сделаны 5 января, когда в театре проходил специальный показ для ветеранов СВО и их семей. Однако пользователи соцсетей усомнились в реалистичности видео.

В Большом театре подчеркнули, что не будут разбираться в том, откуда взялись эти кадры.

"Мы не комментируем использование "фотошопов" или искусственного интеллекта зрителями, и это не является основанием для внутренних проверок в театре", – говорится в сообщении.

Ранее заведующий отделом современного русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Леонид Крысин заявил, что слово "жопа" уже поздно вносить в словарь с пометкой "матерное".

Он подчеркнул, что в последние годы лингвисты разрабатывают словарь разговорных слов, и в некоторые тома, в том числе толковый словарь Н. Ю. Шведовой, включили слово "жопа". Крысин объяснил, что, имея такую пометку, слово не может быть перенесено, так как уже находится в перечне.

