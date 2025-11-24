Профессор Крысин: слово "жопа" уже поздно вносить в словарь матерных слов

Фото: depositphotos/Meranda

Слово "жопа" уже поздно вносить в словарь с пометкой "матерное", сообщает издание "Абзац" со ссылкой на заведующего отделом современного русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, доктора филологических наук Леонида Крысина.

Эксперт отметил, что в последние годы лингвисты разрабатывают словарь разговорных слов, и в некоторые тома, в том числе толковый словарь Шведовой, включили слово "жопа". Крысин объяснил, что, имея такую пометку, слово не может быть перенесено, так как уже находится в перечне.

"Матерным оно не станет: принято считать, что к таковым причисляются только слова со всеми известными корнями на "п", "б" и так далее", – подчеркнул профессор.

Крысин добавил, что если объявить слово "жопа" нецензурной бранью, то придется менять множество словарной литературы. Он также уточнил, что в словарях есть слова, по сравнению с которыми указанное является относительно безобидным.

