Кембриджский словарь назвал "парасоциальный" словом 2025 года

Фото: 123RF.com/semolina

Прилагательное "парасоциальный" (parasocial) стало словом 2025 года по версии Кембриджского словаря.

На сайте словаря указали, что это слово означает наличие связи, которую человек чувствует с известной личностью, персонажем из книги или фильма или с искусственным интеллектом. В качестве примера приводятся такие выражения, как "парасоциальные отношения", то есть отношения между артистом и его поклонником, или "парасоциальное горе" – чувство печали после смерти известного человека.

Слово было добавлено в Кембриджский словарь в 2023 году. Кроме того, это второе в истории словаря прилагательное, названное словом года. В прошлый раз это происходило в 2016 году с прилагательным "параноидальный" (paranoid).

По версии словаря английского языка Collins словом года стал термин "вайбкодинг" – использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке. Он был придуман словацко-канадским ученым Андреем Карпатым и "нашел отклик" за пределами Кремниевой долины.

