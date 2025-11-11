Институт филологии МПГУ включил в список слов года "победу", "окак" и "вайб"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Институт филологии МПГУ внес в список слов года "победу", "окак" и "вайб", рассказала доктор филологических наук Светлана Колесникова в беседе с Life.ru.

Британский словарь английского языка Collins Dictionary ранее объявил словом 2025 года термин "вайб-кодинг". Колесникова объяснила, что слова года являются показателями ценностных ориентиров общества или отдельных его представителей, а также средством в формировании культуры и мировоззрения людей.

Кроме того, они определяют убеждения, поведение и ориентиры в жизни, поскольку их смысловое пространство условно становится основой для понимания мира и процессов, которые характеризуют современное общество.

По версии МПГУ, словом года стало, например, "победа" – оно закреплено в сознании русского человека не только в значении успеха в сражении, но и с личным успехом в преодолении трудностей. Кроме того, это слово репрезентирует историческую память и новые достижения.

Популярное междометное слово-мем "окак", также попавшее в список, было заимствовано из TikTok весной 2025 года. Оно является реакцией на какую-то неожиданную новость и информацию.

Сленговое слово "вайб" сохранило устойчивость в разговорной речи. Филолог объяснила, что оно означает настроение или атмосферу, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации. При этом оно отличается "двойственной качественной характеризацией", поскольку и "заряжает" оптимизмом, поднимая настроение, и рождает печаль и меланхолию.

Колесникова добавила, что в 2025 году произошло объединение различных увлечений, поклонников отдельных писателей, а также активизировалась жизнь литературных сообществ на интернет-площадках, с поддержанием словесного творчества, живописи и музыки. Это создает условия для развития "подъязыка" и распространившегося молодежного сленга.

Из-за этого в последнее время высокопродуктивны слова "арт" и "эстетика". Они используются в новых значениях, что подтверждается употреблением форм множественного числа. Кроме того, стали популярны такие слова, как "протагонист" в значении "образ, главный герой" и "антагонист".

"В ходе лексикографического описания слов года определяется их лингвокультурное своеобразие, устанавливаются сложные аспекты (социальные, идеологические, политические и другие) анализируемых языковых единиц, ставших кодовыми словами, символами года, имеющими "контекстную зависимость" и отражающими реальность опосредованно", – заключила эксперт.

В 2024 году словарь Collins Dictionary выбрал прилагательное brat словом года. Оно является синонимом к уверенному, независимому и гедонистическому отношению.

Слово стало одним из самых популярных благодаря одноименному альбому поп-исполнительницы Charli XCX. Однако оно перестало ассоциироваться с ее альбомом и переросло в культурный феномен, который отражает образ жизни, вдохновленный культурой рейва.

